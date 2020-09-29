Відома модель Міла Кузнєцова показала себе на відпочинку

На фото Міла показала себе в Білій пляжній накидці, яка не змогла осягнути її пишну фігуру. Образ Кузнєцова доповнила купальником. Зірка вирішила не надягати окуляри, а залишила їх на волоссі. Модель відвернула погляд від камери, а сама йшла по воді. Фото вийшло дуже пікантним, адже купальник не зміг приховати головну красу дівчини - пишний бюст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Це ви випадково не в Херсонській області?? Фото супер", "Міла яке шикарне фото, виглядаєш приголомшливо", "дуже красиве фото і вигляд шикарний", " класне фото!! Мені дуже подобається", "як же красиво, немов у казці"," це прекрасно, дуже подобатися це фото"," одружився б"," ось це так, ось це краса, справжня принцеса", " яка краса, а що це за місце?", "Я не можу відвести очей від цього фото, дуже красиво".

Нагадаємо, відома своїм 13-м розміром грудей українська модель Міла Кузнєцова похвалилася пікантними фото в спортзалі.

Так, цього разу Міла вирішила показати свої принади не на звичних курортах або світських заходах, а в спортзалі. Модель плюс-сайз абсолютно не комплексує через свої габарити, а навпаки всіляко їх підкреслює.

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