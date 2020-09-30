Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, показала засмагле тіло в крихітній сукні

Альона не соромиться того, що повністю перекроїла своє тіло, зробила кілька пластичних операцій, поставила імпланти, а також регулярно підколює філери в обличчя.

Дівчині подобається, як вона виглядає і модель відчуває себе комфортно в тілі, яке вона «зробила сама». При цьому модель продовжує набирати популярність - будучи рекламним представником онлайн-магазину, вона знає, як привернути увагу до одягу, що одягає.

Не так давно, півтора тижні тому, вона розповіла, як пройшла її чергова маммопластика у доктора, якого вона регулярно відвідує:

"На спині спати можу, не дуже зручно...але реально) єдиний момент, тепер весь час ходжу в спортивному ТОПі, щоб груди від тяжкості не провисла. Як думаєте чи буду я ще що небудь в собі міняти?🤣 🥴 ",- написала в середині вересня Олена в Instagram.

На фото, представленому на фан-акаунті, видно, що дівчина задоволена результатом, а чорне міні-плаття на тоненьких бретельках лише підкреслює форми знаменитості. Без бюстгальтера Олена змогла продемонструвати груди у всій красі, приспустивши злегка вбрання.

Ось що пишуть користувачі:

"виглядає як свої великі форми"😂 😂 😂. Ален, вони виглядають, як ніби ти Каппадокія а це два повітряні кулі; "як свої" 😂 😂 😂 це звичайно якщо дуже сильно собі вселити; до речі, Олена, а яке спати з такою великими грудьми на животі? Зручно?; Подивившись на тебе, складно сказати - як свої великі 😂; Сходи до психотерапевта, щоб він тобі мізки поставив; виглядають як пришиті кулі, скоро лопнуть вже; ваш хребет не готовий до такої тяжкості 😅».

Ми раніше писали, що кожен день дівчина знімається в новому одязі різних брендів і різного стилю, адже вона співпрацює з інтернет-магазинами одягу. Навіть в брюках і коротенькому чорному топі образ для деяких критиків здався занадто зухвалим, адже дівчина не стала приховувати плоский животик і досить значну груди шостого розміру.

В цілому новий образ Омович, доповнений капелюхом і акуратними босоніжками був сприйнятий більш позитивно, ніж зухвалі кадри в бікіні, але знайшлися і завзяті критики:

"Ти хороший приклад як не треба одягатися», «🔥 незвично бачити Вас такою одягненою))», «як завжди Сі*ка стирчить, який або фото))))», «найкрутіша 🔥», «дівчина красива, але худенька дуже .... хочеться погодувати ... без образ", "ти красива і така сексуальна 💖»," Ахренеть, де ви її взяли?)))», «Lovely 🌹 🌹 and alluring», " вогонь-баба😍".

Нагадавши, Українська Кардашьян в бікіні влаштувала вологі ігри, кадри для сильних духом.

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