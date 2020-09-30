Відома модель Белла Хадід показала себе і розповіла, за чим сумує

На фото Белла здалася в обтягуючому закритому купальнику і золотих великих прикрасах. Хадід спокусливо лягла на пляжі, а волосся вирішила зібрати назад. Модель здалася на тлі моря і демонструвала своє пружне тіло перед фотографом. На останньому кадрі красуня спокусливо вигнула ніжку, демонструючи спокусу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я люблю мою сім'ю. Сумую за тобою, люблю тебе і посилаю поцілунки в Мілан", - написала Белла під фото.

Фанати поставили понад 600 тисяч лайків і написали коментарі:

"Королева", "настільки добре", "що за дитинка?", " де Хейлі?", "Стріла любові", "ти твориш чудеса", "Версаче-мама, це занадто добре", "такий гарячий ангел", "не дивно, що тут так жарко", "Ангел", "королева з'їла і не залишила крихт", " Вибачте, королева, ви взагалі людина?".

Повідомлялося, що топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret поділилася сонячним фото, позуючи на ньому без ліфчика.

Наприклад, фото, на якому Хадід позувала в простій білизні і розстебнувши сорочку залишається одним з найбільш обговорюваних фанатами. Дівчина позувала прямо біля дивана, сидячи на траві і виставивши стрункі ніжки на показ.

Нагадавши, Белла Хадід в мереживній білизні виставила напоказ всі достоїнства свого тіла

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