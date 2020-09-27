Топ-модель Белла Хадид поделилась порцией необычных снимков

Как сообщает Politeka.net, всемирноизвестная модель и одна из самых красивых девушек планеты Белла Хадид не забывает радовать своих поклонников на карантине. Супермодель то и дело выставляет посты с прошлого отдыха или с модельных кампаний, в которых участвует и просто селфи из самоизоляции.

Кроме того, сеть Instagram пестрит фанатскими страничками топ-модели. Несколько часов назад на одной из таких поклонники показали снимки красотки в кружевном белье.

На первом снимке красотка позирует в топе и трусиках с высокой посадкой. Белла, которая обожает выставлять напоказ свою соблазнительность, и здесь постаралась продемонстрировать ее по максимуму.

Она приняла весьма откровенную позу: красотка присела на колени, расставив ноги и прогнувшись в спине. Ее пикантный образ дополняют чулки, подтяжки и массивное колье с драгоценными камнями. Перед таким соблазном не устоять.

На втором снимке Белла предстала в топике, отдаленно напоминающем спортивный лифчик. Ее волосы были собраны в высокий хвост. А легкий мейк-ап с акцентом на свежую кожу и чувственные губы модели – удачным завершением такого лука.

Пользователи сети не смогли оставить свои комментарии для модели, которая продемонстрировала удивительную смелость, ведь снимки появились в Instagram Stories.

Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде.

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