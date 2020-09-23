Популярная супермодель Белла Хадид похвасталась роскошной фигурой во время «диких» игрищ с подругой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Ист-Виллидж мамис воссоединяется», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Хадид позирует во время отдыха с подругой, эффектно демонстрируя красоту во весь рост. На некоторых снимках она позирует рядом с подругой, элегантно заглядывая в кадр.

«Моя фаворитка – ты невероятна», «не могу забыть эту красоту», «ты настоящий идеал», «очень мило выглядишь, Белла», «монамур, ты невероятна», «настоящая королева», - пишут ее поклонники.

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На фото красотка сидела в черном купальнике, а волосы собрала в хвост. Звезда находилась на коленях, без стыда демонстрируя свои достоинства фигуры. На втором снимке Белла уже была возле большого булыжника в другом купальнике, а рядом можно увидеть неизвестного парня. На третьем кадре Хадид уже лежала на шезлонге в юбке и топе. Еще на одном кадре красотка была в накидке и без лифчика.

Фанаты поставили почти миллион лайков и написали комментарии.

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