Популярная супермодель Белла Хадид похвасталась роскошной фигурой во время «диких» игрищ с подругой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Ист-Виллидж мамис воссоединяется», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Хадид позирует во время отдыха с подругой, эффектно демонстрируя красоту во весь рост. На некоторых снимках она позирует рядом с подругой, элегантно заглядывая в кадр.
«Моя фаворитка – ты невероятна», «не могу забыть эту красоту», «ты настоящий идеал», «очень мило выглядишь, Белла», «монамур, ты невероятна», «настоящая королева», - пишут ее поклонники.
В Харькове из больниц массово увольняются медики, врачи паникуют: "Столкнулись с огромной нагрузкой"
С кем изменяли своим женам Харламов, братья Меладзе, Тарзан и другие звезды: фото разлучниц и подробности
Экс-солистка «Серебро» напугала формой бюста, устроив фотосессию посреди поля: «Ужасные...»
Трагедия в доме Пугачевой и Галкина, близнецы не унимаются: "Сейчас страшная..."
До этого мы писали, что известная модель Белла Хадид показала себя во время работы.
На фото красотка сидела в черном купальнике, а волосы собрала в хвост. Звезда находилась на коленях, без стыда демонстрируя свои достоинства фигуры. На втором снимке Белла уже была возле большого булыжника в другом купальнике, а рядом можно увидеть неизвестного парня. На третьем кадре Хадид уже лежала на шезлонге в юбке и топе. Еще на одном кадре красотка была в накидке и без лифчика.
Фанаты поставили почти миллион лайков и написали комментарии.
Напомним, стройная Белла Хадид в дерзком образе расставила ноги до неприличия
А еще Politeka писала, что Белла Хадид в жарких позах показала свои безупречные изгибы
Также Politeka сообщала, что полураздетая Белла Хадид из Victoria’s Secret пробудила аппетит, пошалив на кухне