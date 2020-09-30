Известная модель Белла Хадид показала себя и рассказала, по чему скучает

На фото Белла показалась в обтягивающем закрытом купальнике и золотых больших украшениях. Хадид соблазнительно легла на пляже, а волосы решила собрать назад. Модель показалась на фоне моря и демонстрировала свое упругое тело перед фотографом. На последнем кадре красотка соблазнительно выгнула ножку, демонстрируя соблазн. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я люблю мою семью. Скучаю по тебе, люблю тебя и посылаю поцелуи в Милан", - написала Белла под фото.

Фанаты поставили более 600 тысяч лайков и написали комментарии:

"Королева", "Настолько хорошо", "Что за детка?", "Где Хейли?", "Стрела любви", "Ты творишь чудеса", "Версаче-мама, это слишком хорошо", "такой горячий ангел", "Неудивительно, что здесь так жарко", "Ангел", "королева съела и не оставила крошек", "Простите, королева, вы вообще человек?".

Сообщалось, что топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret поделилась солнечным фото, позируя на нем без лифчика.

К примеру, фото, на котором Хадид позировала в простом белье и расстегнув рубашку остается одним из самых обсуждаемых фанатами. Девушка позировала прямо возле дивана, сидя на траве и выставив стройные ножки на показ.

Напомним, Белла Хадид в кружевном белье выставила напоказ все достоинства своего тела

А еще Politeka писала, что Белла Хадид из Victoria’s Secret взбудоражила видом в бикини без фотошопа

Также Politeka сообщала, что Белла Хадид из Victoria’s Secret показала "подружек", приспустив мокрое полотенце



