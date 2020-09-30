Известная модель Белла Хадид показала себя и рассказала, по чему скучает

На фото Белла показалась в обтягивающем закрытом купальнике и золотых больших украшениях. Хадид соблазнительно легла на пляже, а волосы решила собрать назад. Модель показалась на фоне моря и демонстрировала свое упругое тело перед фотографом. На последнем кадре красотка соблазнительно выгнула ножку, демонстрируя соблазн. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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I love my @versace family @donatella_versace @pg_dmcasting @samuel_ellis @gabesemeraro Missing you , Loving you, sending kisses to Milan 💙

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"Я люблю мою семью. Скучаю по тебе, люблю тебя и посылаю поцелуи в Милан", - написала Белла под фото.

Фанаты поставили более 600 тысяч лайков и написали комментарии:

"Королева", "Настолько хорошо", "Что за детка?", "Где Хейли?", "Стрела любви", "Ты творишь чудеса", "Версаче-мама, это слишком хорошо", "такой горячий ангел", "Неудивительно, что здесь так жарко", "Ангел", "королева съела и не оставила крошек", "Простите, королева, вы вообще человек?".

Сообщалось, что топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret поделилась солнечным фото, позируя на нем без лифчика.

К примеру, фото, на котором Хадид позировала в простом белье и расстегнув рубашку остается одним из самых обсуждаемых фанатами. Девушка позировала прямо возле дивана, сидя на траве и выставив стройные ножки на показ.

Напомним, Белла Хадид в кружевном белье выставила напоказ все достоинства своего тела

А еще Politeka писала, что Белла Хадид из Victoria’s Secret взбудоражила видом в бикини без фотошопа

Также Politeka сообщала, что Белла Хадид из Victoria’s Secret показала "подружек", приспустив мокрое полотенце