Відома модель Жизель Олівейра, ангел Victoria's Secret, показала себе на радість фанатів

На фото модель позувала в капелюшку і білому топі. Жизель здалася на кухні, спокусливо нагнувшись вперед. На другому фото можна зрозуміти, що Олівейра була в кольорових штанях, показавшись вже на вулиці. На ще одному кадрі красуня була в штанях і топі, позуючи на підлозі. Зірка показала ще кілька кадрів у своїх нарядах, захоплюючи фанатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"А +++ красиво на світі", "це красиво", "витвір мистецтва", "Красиво, люблю вбрання", "як це може бути так красиво", "Богиня", "Аф, як прекрасно Я люблю тебе, моє натхнення", " Каліфорнія відмінно виглядає на вас!", "Залишайся в безпеці і здоровий ангел", " хто-небудь може навіть погано сфотографувати вас? Я серйозно в цьому сумніваюся. Так красиво. Так елегантно".

Повідомлялося, що модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret похвалилася розкішною фігурою, одягнувшись в ланцюзі і тісний топ.

"Шкода, що я не ношу прямо зараз 🕺 🏽 2000-і роки повернулися 💅 🏽 » - йдеться в повідомленні.

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