Українцям розповіли, що буде з тарифами на електроенергію в жовтні

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

Зазначається, що ціну на електроенергію для населення до кінця року змінювати не будуть. При споживанні до 100 кВт*год на місяць – 90 коп за 1 кВт*год, понад 100 кВт*год – 168 коп..

"Міненерго і уряд неодноразово підкреслювали, що в умовах складної соціально-економічної ситуації ціна електроенергії для населення до кінця поточного року залишиться незмінною", – йдеться в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з 2017 року, і зараз ціна на неї "є найнижчою серед усіх країн Європи, зокрема вона в 1,2–2 рази нижче, ніж у сусідніх з Україною країнах".

Зазначимо, нещодавно озвучувалася Інша інформація. Повідомлялося, що вже з першого жовтня повинна піднятися і ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення практично в два рази – з 0,9 грн до 1,68 грн. Такі плани були оприлюднені ще в презентації Меморандуму про скорочення "зеленого" тарифу.

Тим часом експерти попереджають, що особливо радіти новому повідомленню не варто. Відзначається, що подорожчання електрики не скасовують, а всього лише дають українцям свого роду «відстрочку».

Так, експерт Андрій Блінов впевнений, що уникнути підвищення тарифів не вдасться, зараз просто не відомо, коли саме це станеться. При цьому він називає три причини, чому послуги ЖКГ таки подорожчають.

Очікуване зростання мінімальної заробітної плати (на 37,6% буквально протягом 9 місяців) не може не позначитися на тарифі на холодне водопостачання. У собівартості цієї послуги частка оплати праці перевищує 1/3. Газ вже продається трейдерами за ціною понад 5000 грн / ткм (з ПДВ). Поетоу існує чимала ймовірність перерахунку тарифів на гарячу воду і тепло по тим постачальникам, які оцінювали Цієї весни-влітку теплоносій дешевше, ніж 1000 грн/ГКал. Тема скасування пільгового тарифу на електрику (0,90 грн/кВт•год) не зникне з порядку денного, враховуючи зростання витрат в енергетиці і збитковість навіть атомної енергетики.

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