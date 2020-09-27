Украинцев предупредили о повышении тарифов, которое вскоре стартует в стране

В частности, цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения поднимется практически в два раза, а цена холодной воды – на 22%. При этом причиной повышения тарифов является рост заработных плат сотрудников, а также повышение стоимости расходных материалов. Об этом сообщает Час Пик.

Согласно Меморандуму Украины и МВФ, новые тарифы уже должны были быть переданы местным властям на согласование.

В сообщении сказано, что с 1 октября поднимется цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения, практически в два раза – с 0,9 грн до 1,68 грн. Этот показатель был неизменен с 2017 года.

Кроме того, с октября планируется поднять тарифы на холодную воду. Размер повышения составит 22%. Как сообщают в НКРЭКУ, причиной повышения тарифов является рост заработных плат сотрудников, а также повышение стоимости расходных материалов.

Также ранее сообщалось, что в следующем году Минздрав планирует повысить тарифы на медицинские услуги.

Сейчас семейный врач получает 600 гривен за первичную помощь на каждого пациента, а в 2021 году сумму предлагают увеличить до 710 гривен.

Такое повышение произойдет впервые за два года. Кроме того, собираются сделать в 2,5 раза больше тариф на экстренную медицинскую помощь - со 162 до 412 гривен.

Напомним, массовое сокращение субсидий в Украине, рост тарифов на коммуналку не помеха.

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