Счета за коммунальные услуги для украинцев могут резко вырасти этой осенью

Об этом идет речь в материале Экономических новостей, передает Politeka.

Так, что касается отопления и горячей воды, то оптимальная цена газа, которую, скорее всего заложат в тариф, составляет 4,048 тысяч гривен. Начиная со следующего года стоимость импортного газа будет увеличиваться каждый год приблизительно на 19,6% и вырастет к 2023 году до 214 долларов, что естественно потянет за собой рост всех тарифов.

Газ для населения уже стал дороже для населения и составил в сентябре 5,49 грн, а это на гривну больше, чем в августе.

В свою очередь, электроэнергия должна повыситься для населения уже с 1 октября текущего года. Так, стоимость первых 100 кВт-час вырастет почти в два раза – с 0,9 грн до 1,68 грн.

Кроме того, после утверждения RAB-тарифа, который начнет действовать с 2021 года, платить за электроэнергию украинцы будут больше, так как его введение автоматически повысит тариф на электроэнергию приблизительно на 14-15%. Суть нововведения такова: доходность облэнерго будет привязана не только к тарифу, но и к стоимости активов, и это заложат в платежки украинцев.

Также с 1 января 2021 года ожидается повышение стоимости холодной воды в среднем на 22%.

Что же касается субсидий, то в апреле, во время формирования COVID-фонда, льготы и субсидии украинцам уменьшили на 8,2 млрд грн, а в сентябре Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий в том чсиле сокращение расходов Минсоцполитики по финансированию субсидий на оплату ЖКХ (на 2,16 млрд грн).

Politeka писала, о том, что стало известно, кто рискует остаться без субсидий на коммунальные услуги. В частности, уже с Нового года все украинцы, которые претендуют на любом помощь от государства, в том числе и на субсидии, будут проходить предварительную проверку.

Под проверкой подразумевают анализ различных баз и реестров, с помощью которых власть может выяснить, не обманывает ли человек государство и действительно ли нуждается в помощи.

"Минфину не надо выступать в роли злого полицейского, который догоняет. На этапе назначения будут отсеяны такие выплаты", – цитирует пресс-служба заместителя главы Минфина Дениса Улютіна.

Если человек получил помощь или субсидию на коммунальные услуги от государства с нарушениями, например, скрыв дополнительный заработок, то то ее заставят всю сумму со своего кошелька вернуть обратно в государственный бюджет.

Напомним, массовое сокращение субсидий в Украине, рост тарифов на коммуналку не помеха.

Как сообщала Politeka, тарифы на коммуналку взлетят, украинцам назвали колоссальные цифры.

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