Актриса студії " Квартал 95" Олена Кравець захопила зовнішнім виглядом
Як передає Politeka.net, фото знаменитості з'явилося у фан-акаунті в Instagram.
На знімку Кравець відображена в ніжній шовковій блузці з небичним розрізом на спині. Вона підняла руку вгору і закинула голову.
Образ підкреслює легкий макіяж. Особливу родзинку привносить блискуча рожева помада. Волосся артистки укладені хвилями, у вухах-невеликі сережки.
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Яскравим акцентом служить манікюр вишневого відтінку.
Кравець засипали компліментами.
"Яка ж ти прекрасна. Закохуюся в тебе", "красуня", "Оленка, Доброго ранку тобі і твоїй родині, відмінного настрою і гарного дня", - пишуть в коментарях.
Раніше Олена через популярний додаток показала, як би вона виглядала в різних національностях.
Так, на першому фото була зображена сама артистка, на другому - Кравець представлена із зовнішністю африканки, на третьому - азіатки, а на четвертому - Індіанки.
Завдяки цьому додатку фото вийшли чіткими і дуже цікавими. Не можна не відзначити красу Олени в різних образах.
При цьому посмішка красуні додала фотографіям сонячності, чому на знімки приємно дивитися.
"Ми з тобою однієї крові", - написано під знімком.
Нагадаємо, що щаслива Кравець підкорила неймовірною чарівністю:»красуня".
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