Актриса студії " Квартал 95" Олена Кравець захопила зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, фото знаменитості з'явилося у фан-акаунті в Instagram.

На знімку Кравець відображена в ніжній шовковій блузці з небичним розрізом на спині. Вона підняла руку вгору і закинула голову.

Образ підкреслює легкий макіяж. Особливу родзинку привносить блискуча рожева помада. Волосся артистки укладені хвилями, у вухах-невеликі сережки.

Яскравим акцентом служить манікюр вишневого відтінку.

Кравець засипали компліментами.

"Яка ж ти прекрасна. Закохуюся в тебе", "красуня", "Оленка, Доброго ранку тобі і твоїй родині, відмінного настрою і гарного дня", - пишуть в коментарях.

Раніше Олена через популярний додаток показала, як би вона виглядала в різних національностях.

Так, на першому фото була зображена сама артистка, на другому - Кравець представлена із зовнішністю африканки, на третьому - азіатки, а на четвертому - Індіанки.

Завдяки цьому додатку фото вийшли чіткими і дуже цікавими. Не можна не відзначити красу Олени в різних образах.

При цьому посмішка красуні додала фотографіям сонячності, чому на знімки приємно дивитися.

"Ми з тобою однієї крові", - написано під знімком.

Нагадаємо, що щаслива Кравець підкорила неймовірною чарівністю:»красуня".

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