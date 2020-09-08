Актриса и звезда "Квартала 95" Елена Кравец на больничном поддерживает связь с поклонниками

Об этом пишет Politeka.net.

Так, украинская актриса решила записать новое видеообращение, посвященное съемкам новых выпусков "Вечернего квартала".

Ролик был опубликован на странице официального фан-клуба Елены Кравец в Instagram.

"Вам, возможно, кажется, что мы перенесли съемки Вечернего квартала к нам домой, но это не так... За два дня до съемок оказалось, что мою семью не обошел вирус, и меня лично.. Я была вынуждена пропустить съемку...", - рассказала Елена Кравец.

Актриса также добавила, что не успела заразить своих коллег по съемочному цеху китайским вирусом, поэтому съемки состоялись.

"За это (съемки новых выпусков - ред.) я хочу поблагодарить девочек из Женского квартала за то, что они в очень ограниченные сроки смогли меня подменить. Спасибо вам, девочки, спасиво вам, мальчики. Всем желаю крепкого здоровья и хорошего просмотра", - резюмировала Елена Кравец в своем новом видеообращении.

В фан-клубе актрисы также добавили, что сейчас Елена Кравец здорова, а ролик был записан в конце августа.

"Видели, видели. И в каждой актрисе чувствовалось присутствие Лены. Выздоравливайте и ждем яркую звездочка квартала в эфире", "Держитесь", "Выздоровления скорейшего", "Леночка, выздоравливай скорее. Счастья тебе", "Продолжайте радовать своих поклонников!", "Выздоравливайте и будьте здоровы, ждем Вас в квартале", - поддержали ее украинцы в комментариях под видеороликом.

Напомним, коллега Елены Евгений Кошевой сообщил, что у нее выявили китайский вирус и что в новых выпусках шоу ее будут заменять другие артистки из "Женского квартала".

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