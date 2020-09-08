Актриса и звезда "Квартала 95" Елена Кравец на больничном поддерживает связь с поклонниками
Об этом пишет Politeka.net.
Так, украинская актриса решила записать новое видеообращение, посвященное съемкам новых выпусков "Вечернего квартала".
Ролик был опубликован на странице официального фан-клуба Елены Кравец в Instagram.
Андрея Данилко засняли в объятиях знаменитого красавца, редкие кадры: «Две легенды»
Дерзкая Ивлеева из "Орла и Решки" в полупрозрачной блузе засветила лишнюю часть тела: "Пушка"
Новая любовница экс-мужа Лорак поразила схожестью с певицей после смены имиджа: "Мурату свезло"
"Невеста" Харламова впечатлила размерами бюста в тесном топе: "Очень сильно выпирают"
"Вам, возможно, кажется, что мы перенесли съемки Вечернего квартала к нам домой, но это не так... За два дня до съемок оказалось, что мою семью не обошел вирус, и меня лично.. Я была вынуждена пропустить съемку...", - рассказала Елена Кравец.
Актриса также добавила, что не успела заразить своих коллег по съемочному цеху китайским вирусом, поэтому съемки состоялись.
"За это (съемки новых выпусков - ред.) я хочу поблагодарить девочек из Женского квартала за то, что они в очень ограниченные сроки смогли меня подменить. Спасибо вам, девочки, спасиво вам, мальчики. Всем желаю крепкого здоровья и хорошего просмотра", - резюмировала Елена Кравец в своем новом видеообращении.
В фан-клубе актрисы также добавили, что сейчас Елена Кравец здорова, а ролик был записан в конце августа.
"Видели, видели. И в каждой актрисе чувствовалось присутствие Лены. Выздоравливайте и ждем яркую звездочка квартала в эфире", "Держитесь", "Выздоровления скорейшего", "Леночка, выздоравливай скорее. Счастья тебе", "Продолжайте радовать своих поклонников!", "Выздоравливайте и будьте здоровы, ждем Вас в квартале", - поддержали ее украинцы в комментариях под видеороликом.
Напомним, коллега Елены Евгений Кошевой сообщил, что у нее выявили китайский вирус и что в новых выпусках шоу ее будут заменять другие артистки из "Женского квартала".
Напомним, что счастливая Кравец покорила невероятным обаянием: «Красавица».
Как сообщала Politeka, эффектная Кравец впечатлила моложавым образом: уникальное фото.