Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе і розповіла про тренування

На фото Сьюзі позувала в блакитних лосинах і топі. Красуня здалася спиною, демонструючи апетитний "горішок" прямо перед об'єктивом камери. Волосся у моделі було розпущене, а голову зірка повернула до об'єктива камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Так красиво!", "Небеса, які досконалі, кидали у ваші очі дар нескінченності"," досить красива мила"," Все, що я хочу від свого життя", "" смертний, у тебе цей блакитний черевик"," дивовижна дівчинка", " Красива жінка ... красивий ... поцілунок тут, Аргентина ... обійняти", "наскільки ти багата, мамочка", " завжди красива міс Кортес!", "Добре, дуже добре, красиво","я люблю тебе моя любов".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес показала апетитні форми на кухні.

Так, Сьюзі опублікувала в Instagram фото, на якому позує на кухні. Модель одягла чорний топік з красивим вирізом на спині. Можна помітити татуювання у вигляді хрестика.

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