От этих форм можно вспотеть

Бразильская модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, похвасталась формами в образе наездницы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует в ковбойской шляпе и ботинках, едва вместив пышные формы в крохотное белье. Знаменитость позирует спиной на камеру, эффектно при этом заглядывая в кадр. Это произвело фурор среди ее поклонников.

«Залипнул надолго, красотка», «до чего же ты хороша, Сьюзи», «божественная красота», «боже, ты до неприличия сек*уальная», «воу, аж жарко стало», «малышка, а ты умеешь заводить», - пишут они.

До этого мы писали, что модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала формы в пикантном образе.

Девушка считается одной из самых популярных фитнес моделей в социальной сети Инстаграм. Она совсем не стесняется демонстрировать свое тело, над которым работала долгие годы в тренажерном зале. Сьюзи всячески подчеркивает ягодицы провокативными нарядами и в этот рай ей удалось поразить.

Все дело в том, что Кортез надела соблазнительный розовый лиф с кружевами, черное бикини из кожи и надела трендовые брюки, которые специально оголяют ягодицы и крепятся на талии тонким ремнем. При этом нижнее белье и сами брюки выполнены в едином стиле и с одной ткани.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц предстала перед камерой сразу после душа.

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