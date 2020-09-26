Бразильская модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, похвасталась формами в образе наездницы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, красотка позирует в ковбойской шляпе и ботинках, едва вместив пышные формы в крохотное белье. Знаменитость позирует спиной на камеру, эффектно при этом заглядывая в кадр. Это произвело фурор среди ее поклонников.
«Залипнул надолго, красотка», «до чего же ты хороша, Сьюзи», «божественная красота», «боже, ты до неприличия сек*уальная», «воу, аж жарко стало», «малышка, а ты умеешь заводить», - пишут они.
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До этого мы писали, что модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала формы в пикантном образе.
Девушка считается одной из самых популярных фитнес моделей в социальной сети Инстаграм. Она совсем не стесняется демонстрировать свое тело, над которым работала долгие годы в тренажерном зале. Сьюзи всячески подчеркивает ягодицы провокативными нарядами и в этот рай ей удалось поразить.
Все дело в том, что Кортез надела соблазнительный розовый лиф с кружевами, черное бикини из кожи и надела трендовые брюки, которые специально оголяют ягодицы и крепятся на талии тонким ремнем. При этом нижнее белье и сами брюки выполнены в едином стиле и с одной ткани.
Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц предстала перед камерой сразу после душа.
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