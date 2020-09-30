Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя и рассказала о тренировке

На фото Сьюзи позировала в голубых лосинах и топе. Красотка показалась спиной, демонстрируя аппетитный "орешек" прямо перед объективом камеры. Волосы у модели были распущены, а голову звезда повернула к объективу камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Так красиво!", "Небеса, которые совершенны, бросали в ваши глаза дар бесконечности", "Довольно красивая милая", "Все, что я хочу от своей жизни", ""Смертный, у тебя этот голубой ботинок", "Удивительная малышка", "Красивая женщина ... красивая ... поцелуй здесь, Аргентина ... обнять", "Насколько ты богата, мамочка", "Всегда красивая мисс Кортес!", "Хорошо, очень хорошо, красиво", "Я люблю тебя моя любовь".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес показала аппетитные формы на кухне.

Так, Сьюзи опубликовала в Инстаграм фото, на котором позирует на кухне. Модель надела черный топик с красивым вырезом на спине. Можно заметить татуировку в виде крестика.

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