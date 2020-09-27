Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала яркое фото с прогулки

Как сообщает Politeka.net, Сьюзи стала победительницей престижного конкурса Мисс Бум Бум, в котором в первую очередь оцениваются ягодичные участниц. Также Сьюзи часто снимается для различных известных журналов, включая Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.

Модель активно постит в своем блоге Instagram яркие снимки, на которых предстает в откровенных нарядах. Примечательно, что девушка даже не боится появляться в таких костюмчиках на улице.

Один из таких смелых луков она засветила на новом снимке. Сьюзи выбрала для выхода в свет голубые джинсы с высокой посадкой, а также черный кроп-топ с внушительным декольте. Он подчеркнул осиную талию модели и ее пышную грудь.

Из аксессуаров она выбрала эффектную сумочку-клатч, браслет на цепочке, а также серебристые сережки. Прическу она сделала гладкую, а в макияже добавила накладные ресницы. На кадрах она эффектно прогнулась посреди дороги. Таким образом, продемонстрировав внушительное декольте, накачанный пресс и выдающиеся ягодицы.

Фанаты не могли отвести глаз от пышных форм девушки, поэтому засыпали ее всевозможными комплиментами.

"🔥 Нет слов", "Как элегантно 😋😋😁😃", "Твое тело потрясающее😍🔥🔥🔥🌹🌹", "Красиво 🌹 Очень красиво", "👀 Просто замечательно вау", "Красивая малышка", "Вау какое тело", "Чистая красота".

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