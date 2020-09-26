Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала формы в пикантном образе

Девушка считается одной из самых популярных фитнес моделей в социальной сети Инстаграм. Она совсем не стесняется демонстрировать свое тело, над которым работала долгие годы в тренажерном зале. Сьюзи всячески подчеркивает ягодицы провокативными нарядами и в этот рай ей удалось поразить.

Все дело в том, что Кортез надела соблазнительный розовый лиф с кружевами, черное бикини из кожи и надела трендовые брюки, которые специально оголяют ягодицы и крепятся на талии тонким ремнем. При этом нижнее белье и сами брюки выполнены в едином стиле и с одной ткани.

Девушка повернулась спиной к объективу, чтобы показать себя во всей красе, поэтому сразу же получила сотни отзывов в ответ.

«Пастушка 🔥🔥», - пишет сама модель под постом.

Вот как отвечают фанаты:

«Красиво🔥😋😍», «Ты божественная принцесса ❤», «Приятной ночи сладких снов💋💋💋», «Просто идеальный персик🔥🔥», «Размер просто потрясающий❤️», «Красиво💗», «Отлично🔥🔥😘😘», «Красивые волосы и глаза и губы», «милое тело. Красиво ❤️», «Вы очень красивы, и вы тратите много энергии», «Красивая форма наездницы😘😘❤️❤️».

Мы также писали, что Кортез не любит скромничать и всегда публикует достаточно смелые и даже провокативные кадры на своей странице в социальной сети Инстаграм. Девушка обладает эффектной внешностью. Благодаря постоянным занятиям спортом, ей удалось добиться невероятной фигуры и скрывать Сьюзи ее не любит.

Брюнетка всегда подчеркивает ягодицы всевозможными бикини, необычным бельем и показывает себя с выгодного ракурса, как и в этот раз. Девушка повернулась спиной к камере в довольно тоненьком алом боди, который совсем не скрывал ее формы, а наоборот – лишь подчеркивал их.

Кортез удалось снова привлечь внимание фанатов благодаря упругим ягодицам.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц предстала перед камерой сразу после душа.

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