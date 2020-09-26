Известная модель Сьюзи Кортес, которую наградили титулами за самые красивые ягодицы, показала себя в максимально идеальном ракурсе

На фото Сьюзи показалась в мини, которое не прикрыло ягодицы красотки. Образ модель дополнила кепкой, которой прикрыла лицо от солнца. Волосы у Кортес были распущены, пока она сидела на кресле и развернулась так, чтобы был виден упругий "орешек". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Привет, мои малышки", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя любовь, какая ты божественная", "Замечательно мило", "Великолепно .... Так красотка Сьюзи", "Вау ... красивые ... ноги у тебя, Сюзи ...", "Прекрасно", "Это фото Сьюзи снизу", "Захотелось чудесных ножек", "да это прекрасная булочка и так же ножка я бы расцеловал", "они не могут не восхищаться тобой, ты слишком красивая Линда".

Сообщалось, что знаменитая бразильская модель Сьюзи Кортез показала, как раздевается на камеру.

Красотка продолжает свой протест против президента футбольного клуба «Барселона», ярой фанаткой которого она является. Причем выражает свое недовольство модель весьма небанальным способом.

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