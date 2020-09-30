Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала себе в незвичайному образі і розповіла про життя

На фото Кассандра здалася в тому, що можна назвати топом, і прозорих трусиках. У зірки було вологе тіло і вона демонструвала найапетитніші місця максимально близько. На одному фото модель показала зав'язану тканину на грудях, а на другому - вирішила його розв'язати. Фото вийшло максимально спекотним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Жити цим прекрасним недосконалим життям, одна посмішка, одна помилка, один поцілунок, один сміх, один день за раз", - написала красуня.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Так, матуся", "це спека", "Омг", "ідеальна статура", " така класна красуня. Диміти", " Чорт. Це одні з найсексуальніших чортових красунь на світі", " всі ці прекрасні чуттєві сексуальні недоліки роблять тебе такою ідеальною красунею !! Ти торкаєшся мого серця і душі, як ніхто інший ... завдяки своїй сексуально недосконалій красі Ти змушуєш моє життя відчувати себе осмислено завершеною і досконалою. Так що люблю це паруюче сяюче гаряче тіло, моя Богиня".

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