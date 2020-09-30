Відома модель Кайлі Дженнер показала себе і розповіла про реєстрацію

На кадрах Кайлі позує в квітковому купальнику, який ледве вмістив пишний бюст красуні. Модель спокусливо вигнулася а волосся залишила розпущеним. Дженнер здалася на ліжку, закривши очі від задоволення. Фото вийшло ефектним і спокусливим, адже Кайлі намагалася максимально привернути увагу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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but are you registered to vote? click the link in my bio.. let’s make a plan to vote together 🤍🤍

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"Ви зареєстровані для голосування? натисніть на посилання в моїй біографії ... давайте складемо план, щоб проголосувати разом", - написала Кайлі.

Фанати поставили майже 7 мільйонів лайків і написали коментарі:

"Ви дивитеся на відмінну сестричку", "хіба ніхто не думає голосувати з тобою в цьому бікіні", "скільки вони тобі платять", "але і голосуйте народ", "раптово я хочу проголосувати", "поєднана стара", "mi amor".

Повідомлялося, що популярна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер підкорила досконалими формами в незвичайному вбранні.

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2016 blonde is one of my fav 🤍

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Модель одягла білосніжну довгу футболку, під якою просвічувалися груди без білизни. Корсет натягнувся на тонкій талії і підкреслив її стрункість. 

Нагадавши, соковита Кайлі Дженнер обтягнула пружні принади тісним купальником

А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер захопила апетитним бюстом в помаранчевій сукні з луски

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер показала свою красу зблизька, не зумівши вмістити пишний бюст в кадр