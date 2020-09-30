Известная модель Кайли Дженнер показала себя и рассказала о регистрации

На кадрах Кайли позирует в цветочном купальнике, который еле вместил пышный бюст красотки. Модель соблазнительно выгнулась а волосы оставила распущенными. Дженнер показалась на кровати, закрыв глаза от удовольствия. Фото вышло эффектным и соблазнительным, ведь Кайли пыталась максимально привлечь внимание. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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but are you registered to vote? click the link in my bio.. let’s make a plan to vote together 🤍🤍

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"Вы зарегистрированы для голосования? нажмите на ссылку в моей биографии ... давайте составим план, чтобы проголосовать вместе", - написала Кайли.

Фанаты поставили почти 7 миллионов лайков и написали комментарии:

"Вы смотрите на отличную сестренку", "Разве никто не думает голосовать с тобой в этом бикини", "Сколько они тебе платят", "но и голосуйте народ", "Внезапно я хочу проголосовать", "Совмещенная старуха", "mi amor".

Сообщалось, что популярная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер покорила совершенными формами в необычном наряде.

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2016 blonde is one of my fav 🤍

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Модель надела белоснежную длинную футболку, под которой просвечивалась грудь без белья. Корсет натянулся на тонкой талии и подчеркнул ее стройность. 

Напомним, сочная Кайли Дженнер обтянула упругие прелести тесным купальником

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер восхитила аппетитным бюстом в оранжевом платье из чешуи

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер показала свою красоту вблизи, не сумев вместить пышный бюст в кадр