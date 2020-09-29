Національний банк України повідомив про випуск нової монети

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

"Пам'ятна монета "Славне місто Запоріжжя" номіналом 5 гривень вводиться в обіг з 29 вересня 2020 року".

Зокрема, тираж монети становить 35 тисяч примірників, виготовлена вона буде з металу нейзильберу. Монета буде прикрашена малим державним гербом, стилізованою композицією острова Хортиця, церквою Святого Миколая та абрисом козацького профілю.

Також на ній можна буде побачити напис "Запоріжжя" і греблю ДніпроГЕС.

Раніше, 15 вересня в продаж надійшла нова ювілейна монета, присвячена 150-річчю від дня народження українського вченого, філілога Володимира Перетца.

31-мм монета з рифленим ребром виготовлена з нейзильберового сплаву. Номінал монети - 2 гривні. Всього таких випустили 30 тисяч штук.

А 26 серпня НБУ ввів в обіг нові монети номіналом в 10 гривень зі сплаву на основі цинку.

Таким чином вирішили увічнити героїзм і пам'ять про військовослужбовців, які віддали життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

У центрі монети зображена алегорична композиція-поле соняшників, які здавна вважаються одним із символів української землі, уособлюють собою тепло, радість і життя.

Нагадаємо, 1 жовтня стартує новий етап оновлення банкнот і монет, через що монети 25 копійок і купюри, випущені до 2003 року, перестають бути платіжним засобом.

З обігу також виводять купюри 1 і 2 грн і жовті монети номіналом 1 грн. зразка 1996 р.вони залишатимуться платіжним засобом, і жодних обмежень у їх використанні не буде.

Всі старі монети і купюри, випущені до 2003 року, можна буде обміняти на нові у відділеннях будь-якого банку до 30 вересня 2021 року.

Після 2021 року і протягом до 2023 року українці зможуть обміняти старі гроші в Ощадбанку, ПриватБанку, ПУМБі або Райффайзен Банк Аваль.

Нагадаємо про повну відмову від готівки, монети і банкноти перестануть існувати: зроблено гучну заяву.

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