Украинские гривны могут "обновить" после соответствующего обращения в Нацбанк

Об этом Politeka.net.

Так, министр Кабмина Олег Немчинов обратился к регулятору с инициативой "обновить" гривны.

Он предлагает "сбрить бороды" Владимиру Великому и Ярославу Мудрому на украинских банкнотах по случаю 24-летия нынешней гривны.

"Я хочу поблагодарить за поздравления и попросить председателя Нацбанка все-таки сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому, и вернуть нам наших князей в таком виде, в каком они были на оригинальных, лучших гривнях", - подчеркнул Немчинов во время заседания правительства.

"Поэтому именно сегодня мы выводим из обращения купюры, на которых упомянутые вами изображения. Они будут платежным средством до 23 октября. Затем они изымаются из обращения. Это купюры, которые были введены в обращение до 2003 года", - ответил на предложение глава госрегулятора Кирилл Шевченко.

Добавим, что на новых монетах номиналом 1 и 2 гривны Владимир Великий и Ярослав Мудрый также с бородами.

Ранее мы уже рассказывали, что НБУ будет менять внешний вид гривен после критики от украинцев.

«Учитывая то, что есть нарекания от населения, мы создали рабочую группу, в которую входят специалисты НБУ и банкнотно-монетного двора, а также привлекли представителей комитета защиты прав лиц с инвалидностью и союза людей с особыми потребностями», — сообщил представитель регулятора.

Кроме того, участие в разработке дизайна принимали специалисты из института истории, а также эксперты по геральдике.

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