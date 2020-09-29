Национальный банк Украины сообщил о выпуске новой монеты
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
"Памятная монета "Славный город Запорожье" номиналом 5 гривен вводится в обращение с 29 сентября 2020 года".
В частности, тираж монеты составляет 35 тысяч экземпляров, изготовлена она будет из металла нейзильбера. Монета будет украшена малым государственным гербом, стилизованной композицией острова Хортица, церковью Святого Николая и абрисом казацкого профиля.
Также на ней можно будет увидеть надпись "Запорожье" и плотину ДнепроГЭС.
"Шоу может подождать": срыв нового выпуска "Мастер Шеф" c Каменских после трагедии, появилось заявление
Пышногрудая «невеста» Харламова сразила роскошью, заинтриговав рассказами о личном: «Записываю исподтишка…»
15-летняя дочка Джоли и Питта впечатлила округлившейся фигурой на званом ужине, кадры: выросла девочка
Перевод часов в 2020 году: украинцев предупредили о важном изменении, "в последнее воскресенье месяца..."
Ранее, 15 сентября в продажу поступила новая юбилейная монета, посвященная 150-летию со дня рождения украинского ученого, филилога Владимира Перетца.
31-мм монета с рифленым ребром изготовлена из нейзильберового сплава. Номинал монеты - 2 гривны. Всего таких выпустили 30 тысяч штук.
А 26 августа НБУ ввел в оборот новые монеты номиналом в 10 гривен из сплава на основе цинка.
Таким образом решили увековечить героизм и память о военнослужащих, отдавших жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
В центре монеты изображена аллегорическая композиция - поле подсолнухов, которые издавна считаются одним из символов украинской земли, олицетворяют собой тепло, радость и жизнь.
Напомним, 1 октября стартует новый этап обновления банкнот и монет, из-за чего монеты 25 копеек и купюры, выпущенные до 2003 года, перестают быть платежным средством.
Из обращения также выводят купюры 1 и 2 грн и желтые монеты номиналом 1 грн. образца 1996 г. Они будут оставаться платежным средством, и никаких ограничений в их использовании не будет.
Все старые монеты и купюры, выпущенные до 2003 года, можно будет обменять на новые в отделениях любого банка до 30 сентября 2021 года.
После 2021 года и в течение до 2023 года украинцы смогут обменять старые деньги в Ощадбанке, Приватбанке, Пумбе или Райффайзен Банк Аваль.
Напомним про полный отказ от наличных, монеты и банкноты перестанут существовать: сделано громкое заявление.
Как сообщала Politeka, гривна резко обесценится до конца года, в Нацбанке сделали срочное заявление: "цены на лекарства…»
Также Politeka писала, что Нацбанк лишится "бородатых" гривен и популярной монеты: "до 23 октября..."