Национальный банк Украины сообщил о выпуске новой монеты

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

"Памятная монета "Славный город Запорожье" номиналом 5 гривен вводится в обращение с 29 сентября 2020 года".

В частности, тираж монеты составляет 35 тысяч экземпляров, изготовлена она будет из металла нейзильбера. Монета будет украшена малым государственным гербом, стилизованной композицией острова Хортица, церковью Святого Николая и абрисом казацкого профиля.

Также на ней можно будет увидеть надпись "Запорожье" и плотину ДнепроГЭС.

Ранее, 15 сентября в продажу поступила новая юбилейная монета, посвященная 150-летию со дня рождения украинского ученого, филилога Владимира Перетца.

31-мм монета с рифленым ребром изготовлена из нейзильберового сплава. Номинал монеты - 2 гривны. Всего таких выпустили 30 тысяч штук.

А 26 августа НБУ ввел в оборот новые монеты номиналом в 10 гривен из сплава на основе цинка.

Таким образом решили увековечить героизм и память о военнослужащих, отдавших жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

В центре монеты изображена аллегорическая композиция - поле подсолнухов, которые издавна считаются одним из символов украинской земли, олицетворяют собой тепло, радость и жизнь.

Напомним, 1 октября стартует новый этап обновления банкнот и монет, из-за чего монеты 25 копеек и купюры, выпущенные до 2003 года, перестают быть платежным средством.

Из обращения также выводят купюры 1 и 2 грн и желтые монеты номиналом 1 грн. образца 1996 г. Они будут оставаться платежным средством, и никаких ограничений в их использовании не будет.

Все старые монеты и купюры, выпущенные до 2003 года, можно будет обменять на новые в отделениях любого банка до 30 сентября 2021 года.

После 2021 года и в течение до 2023 года украинцы смогут обменять старые деньги в Ощадбанке, Приватбанке, Пумбе или Райффайзен Банк Аваль.

Напомним про полный отказ от наличных, монеты и банкноты перестанут существовать: сделано громкое заявление.

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