До конца года инфляция в Украине существенно ускорится
Такой прогноз озвучили в Нацбанке Украины.
Согласно данным НБУ, к концу 2020 года в Украине из-за оживления потребительского спроса ускорится инфляция. В августе она выросла до 2,5%. При этом, базовая инфляция ускорилась до 3,2%, а потребительская – до 5%.
В НБУ отметили, что в данный момент в Украине стремительно растут цены на автомобили и лекарства из-за ослабления национальной валюты. А вот рост цен на продукты питания замедлился.
Добавим, что для Украины нормальна инфляция на уровне 8-9%. Такое мнение озвучили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
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Как известно, НБУ вполне довольно постепенным ослаблением гривны по отношению к другим валютам. В Нацбанке не намерены мешать этому процессу. В ближайшее время, по мнению экспертов, доллар будет стоит около 28 гривен.
Ранее мы писали, что в НБУ приняли решение исправить дизайн гривен после критики со стороны украинцев. Планируется создать рабочую группу, которая будет заниматься созданием нового дизайна. В группу войдут специалисты НБУ и банкнотно-монетного двора. Также для консультаций пригласят специалистов из института истории и экспертов по геральдике.
Напомним, что доллар уже в сентябре встряхнет гривну, эксперты называют сумасшедшие цифры: "перешагнет...".
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