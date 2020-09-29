З'явилися архівні знімки популярної ведучої Ольги Фреймут

Про це пише Politeka.net.

Так, фанати екс-ведучої "Ревізора" вирішили зануритися в минуле, опублікувавши у фан-акаунті Instagram раритетні знімки.

Редактори мікроблогу в якості підпису знімків вирішили процитувати саму Ольгу Фреймут.

Виявляється, вона ще під час навчання в школі знала, що її чекають серйозні випробування в житті, але вона змогла з ними впоратися, оскільки відразу поставила перед собою головну мету.

"Але зовнішність моя була жахливою. Криві зуби (довелося брекети носити), товстенька, як галушок, волосся довге і посічені... треба було над собою попрацювати", - розповідала раніше Ольга Фреймут.

Сама ж екс-ведуча Ольга Фреймут раніше також запевняла, що красивими не народжуються.

"Найбільшою перемогою над собою стала відповідність мого тіла душі. Красивими не народжуються...", - йдеться у підписі до іншої публікації, де також можна побачити архівні знімки популярної телеведучої.

Раніше ми розповідали, як Ольга Фреймут жорстко відчитала Влада Яму на шоу "Танці з зірками".

Інцидент стався під час п'ятого прямого ефіру танцювального шоу. Ображена Фреймут вирішила подарувати хореографу свою книгу "Етикет". На думку телеведучої, ямі не завадило б підтягнути ці знання.

"За етикетом чоловік не може робити зауваження жінці при людях. Не може чоловік багато скаржитися. Чоловік більше мовчить, ніж говорить, чого не скажеш про тебе Влад. Тому я буду працювати над танцем, Ілля буде працювати над підтримкою, а ти Влад, працюй над манерами», - відчитала яму ведуча і передала йому книгу.

Що стосується Влада Ями, то ведучий популярного шоу трохи розгубився від слів учасниці.

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