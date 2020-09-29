32-річна російська актриса Христина Асмус поділилася своєю радістю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, де з'явилися нові кадри.

"Я перший раз йду зі сцени і просто не можу нести букет. Він величезний. Шанувальники-шанувальники. Відпрем'єрили ми другий день вистави "Дачники". Голос... не знаю, часом був», - емоційно розповіла артистка і подякувала глядачам.

Відзначимо, на опублікованих кадрах Асміус виглядає не найкращим чином, видно, що у неї чорні кола під очима.

Також вона показала, як творча група святкує прем'єру.

Асмус навіть пустилася в танок.

Нагадаємо, раніше Христина Асмус повідомила про серйозні проблеми зі зв'язками. На своїй сторінці в Instagram актриса поділилася сумною новиною з фанатами – вона знаходиться в лікарні.

Христина розповіла, що втратила голос і зараз перебуває під наглядом медиків: їй проводять ряд лікувальних процедур.

"Лежу зараз під крапельницею 💉кожен день уколи, сильні антибіотики, адреналін, інгаляції, літрами вливання на зв'язки... 🩺 💊 А голосу немає. Набряки не спадають зовсім, тонус не з'являється і зв'язки в критичному стані 😭 А у нас випуск вистави і навантаження на них дичайшая 🗣», - розповіла шанувальникам артистка.

Також Асмус розповідає, що через завантажений графік їй не вдається поспати і п'ять годин.

Нагадаємо, що скандальна Асмус показала, як проводить час після розставання з Харламовим.

Як повідомляла Politeka, пустотлива Христина Асмус в червоному вбранні позбавила чоловіків спокійного сну.

Також Politeka писала, що невгамовна Асмус в оточенні двох чоловіків зізналася, що хоче зробити на людях.