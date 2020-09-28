32-летняя российская актриса Кристина Асмус в очередной раз удивила публику сообщением в соцсети

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

Так, актриса показала фотографию, на которой она запечатлена в задумчивом образе и в строгом черном костюме.

"Вот умеет же мастер на серьезные щи настроить 🤪 Эта моя (аж метровая) фотка месяц висела на улице на Никитском бульваре, где проходила выставка маэстро. Сейчас она уже переехала к нам в @ermolova_theater, так что приходите в гости ))", – подписала снимок Кристина.

Фанаты оценили работу мастера, "искупав" актрису в лайках и комментариях. Многие интересуются состоянием здоровья актрисы, которая совсем недавно жаловалась на недомогание.

"Как самочувствие?? Берегите здоровье🌹🌹🌹🌹💋 😍😍 Удачи тебе Кристиночка👍🤗 Скажите как ваше здоровье 🙌", – пишут фанаты.

Актриса не оставила вопросы фанатов без ответа.

"Только из клиники - бесконечный марафон капельниц, уколов, антибиотиков и вливаний на связки. Надеюсь на сцене сегодня будет норм. А вообще..мечтаю поспать хотя бы 5 часов", – написала Кристина Асмус.

"Господиии, какой ужаас... Кристина, отдохните, пожалуйста", – отреагировал один из поклонников на это сообщение.

Politeka писала, что Российская звезда Кристина Асмус загремела в больницу и пожаловалась на свою жизнь. На своей странице в Инстаграм актриса поделилась печальной новостью с фанатами – она находится в больнице.

Кристина рассказала, что потеряла голос и сейчас находится под наблюдением медиков: ей проводят ряд лечебных процедур, но пока всё безрезультатно.

«Лежу сейчас под капельницей 💉

Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки... 🩺💊 А голоса нет.

Отёки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии 😭

А у нас выпуск спектакля и нагрузка на них дичайшая 🗣», - рассказала поклонникам артистка.

Напомним, Асмус летом этого года объявила о своем разводе с комиком Гариком Харламовым, за которым была замужем с 2013-го. Пара воспитывает 6-летнюю дочь Анастасию.

Напомним, что скандальная Асмус показала, как проводит время после расставания с Харламовым.

Как сообщала Politeka, озорная Кристина Асмус в красном наряде лишила мужчин спокойного сна.

Также Politeka писала, что неугомонная Асмус в окружении двух мужчин призналась, что хочет сделать на людях.