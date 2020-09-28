Американська модель Кайлі Дженнер похвалилася розкішною фігурою, вбравшись в тісний купальник

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Сьомий день осінь", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Дженнер позує сидячи в тісному купальнику, яке ледь витримує її значні форми. Сама красуня при цьому елегантно заглядає в кадри.

«Королівський розмір», «боже, Ти сліпуча», «ось це крихта. Фігура-просто цукерка», «виглядаєш симпатично», «немов з моїх снів втекла», «ти прекрасна, крихта», «королева Кайлі», «ти розкішна, до неподобства», - пишуть її шанувальники.

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На фото Кайлі здалася в чорному корсеті, який частково був з мотузочок, які зашнуровані. Волосся Дженнер залишила розпущеним, а образ доповнила яскравим макіяжем. Модель відвела погляд від об'єктива камери, а на першому фото дивилася прямо на фотографа.

Фанати поставили майже 130 лайків і не писали Коментарі, але так і хочеться сказати: "гаряча штучка, обожнюю всім серцем".

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