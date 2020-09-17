Известная модель, бизнесвумен Кайли Дженнер записала сториз, которое тут же разлетелось по сети

Поклонники звезды ведут специальные странички, куда выкладывают различные фото и видео со своим кумиром, пишет Politeka.net. Так, в одной из таких групп появилось видео, записанное самой Кайли. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) 

Знаменитость опубликовала кадры в своем сториз, но фанаты решили сделать репост.

Кайли медленно шла, снимая себя на видео. В руке красотки заметен коктейль. 

Модель надела светлый спортивный костюм. Топик с глубоким декольте обтянул пышную грудь красотки. Одежда отлично удерживала и приподнимала прелести, которые немного выставились из глубокого выреза. 

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Длина топика позволила рассмотреть упругий животик и тонкую талию Кайли. 

Также модель надела облегающие лосины, которые отлично выделили объемные бедра. 

"Красотка", - написали авторы поста в группе. 

За 13 часов пост собрал более 5000 лайков и много комментариев. 

Пользователи сети поддержали автора поста, также отметив, что знаменитость просто нереальная девушка.

"Такая шикарная", - прокомментировал один из фанатов. 

Напомним, фанаты Кайли Дженнер опубликовали архивное фото звезды. На кадрах модель была в крохотном бикини на тонких бретельках, которое подчеркнуло ее грудь.

Прелести здесь еще не поражают своими объемами и скромно спрятались под лифчиком. 

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Throwback to the best Kylie era ✨ @kyliejenner

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Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер без белья обтянула свою шикарную грудь одеждой похожей на лифчик, а свои красивой формы бедра - "велосипедками". 

Пикантные разрезы оголяли части тела модели, в частности, тонкую талию и пышные бедра. 

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Throwback💕

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Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку

Также Politeka сообщала, что пышнотелая Кайли Дженнер взбудоражила видом в провокационном наряде