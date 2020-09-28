Українська модель Поліна Логунова, яка є дружиною актора Дмитра Ступки, похвалилася формами в одній білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Роди дитину і ніколи більше не спи довше 7 ранку, яке щастя. Завжди про це мріяла", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Логунова позує в одній білизні перед дзеркалом, виставивши ефектну фігуру на повний зріст. Однак Шанувальники не могли що-небудь сказати, оскільки кадр знаменитість викинула у себе в сторіс.
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Як повідомлялося раніше, модель та інстадіва Поліна Логунова підкорила шанувальників ідеальною фігурою, показавшись у вбранні без штанів
Далі Логунова розповідає свою думку про те, чому вегетаріанці все-таки можуть займатися спортом, а також Які продукти їм потрібні для набору м'язової маси.
Пост красуня супроводжувала знімком, де вона позує в наряді без штанів, ефектно демонструючи апетитні вигини. Доповнювали образ знаменитості красиві сережки, макіяж і зачіска.
Шанувальники Логунової активно лайкали знімок, але коментувати його не поспішали.
Нагадаємо, що ефектна дружина Ступки вбралася в прозоре боді й залізла на кухонний стіл: "божественне тіло".
Також Politeka писала, що гаряча Поліна Логунова зізналася, як отримала апетитні форми: "якщо схудну до 50 кг, то...".
А ще Politeka повідомляла, що Поліна Логунова пікантно оголилася і розбурхала зухвалою позою: ні краплі скромності.