Модель и телеведущая Полина Логунова, которая вышла замуж за украинского актера Дмитрия Ступку, сверкнула безупречным телом в новой фотосессии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, на снимке Логунова позирует, развалившись на кресле и элегантно расстегивая халатик, выставив на всеобщее окружение роскошную фигуру. Дополняли образ красивые серьги и не менее яркая обувь.
Однако, несмотря на красоту, поклонники Логуновой не смогли что-либо сказать, ведь снимком она поделилась в Сторисе.
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Как сообщалось ранее, украинская модель и телеведущая Полина Логунова, которая является женой актера Дмитрия Ступки, предстала в жарком образе.
Красотка опубликовала горячий кадр, выставив напоказ свои невероятные формы.
На снимке Полина предстала в прозрачном боди. Грудь модель предусмотрительно скрыла.
Сверху боди были прозрачные ремешки, которые подчеркнули стройность талии и ножек: "Божественное тело".
Телеведущая распустила длинные волосы и закрыла глаза, откусывая пирожное.
Примечательно, что жена Ступки позировала, вероятно, на кухонном столе рядом с мойкой.
"Я сегодня на домашнем 🏡 Расскажите как трафик, нагрузка, загрузка, что работает, что делаете?", - подписала она фото.
За час фото собрало более 1000 просмотров и немного комментариев в виде смайликов.
Стоит отметить, что сейчас на Логунову подписаны 106 тысяч человек.
Напомним, обнаженная жена Ступки выставила напоказ все свои прелести: «Вот это формы!»
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