Знаменитость превзошла сама себя

Модель и телеведущая Полина Логунова, которая вышла замуж за украинского актера Дмитрия Ступку, сверкнула безупречным телом в новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на снимке Логунова позирует, развалившись на кресле и элегантно расстегивая халатик, выставив на всеобщее окружение роскошную фигуру. Дополняли образ красивые серьги и не менее яркая обувь.

Однако, несмотря на красоту, поклонники Логуновой не смогли что-либо сказать, ведь снимком она поделилась в Сторисе.

Как сообщалось ранее, украинская модель и телеведущая Полина Логунова, которая является женой актера Дмитрия Ступки, предстала в жарком образе.

Красотка опубликовала горячий кадр, выставив напоказ свои невероятные формы.

На снимке Полина предстала в прозрачном боди. Грудь модель предусмотрительно скрыла.

Сверху боди были прозрачные ремешки, которые подчеркнули стройность талии и ножек: "Божественное тело".

Телеведущая распустила длинные волосы и закрыла глаза, откусывая пирожное.

Примечательно, что жена Ступки позировала, вероятно, на кухонном столе рядом с мойкой.

"Я сегодня на домашнем 🏡 Расскажите как трафик, нагрузка, загрузка, что работает, что делаете?", - подписала она фото.

За час фото собрало более 1000 просмотров и немного комментариев в виде смайликов.

Стоит отметить, что сейчас на Логунову подписаны 106 тысяч человек.

Напомним, обнаженная жена Ступки выставила напоказ все свои прелести: «Вот это формы!»

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