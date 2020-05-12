Украинская модель и телеведущая Полина Логунова, которая является женой актера Дмитрия Ступки, предстала в жарком образе
Красотка опубликовала горячий кадр, выставив напоказ свои невероятные формы, сообщает Politeka.net.
На снимке Полина предстала в прозрачном боди. Грудь модель предусмотрительно скрыла.
Сверху боди были прозрачные ремешки, которые подчеркнули стройность талии и ножек: "Божественное тело".
Телеведущая распустила длинные волосы и закрыла глаза, откусывая пирожное.
Кароль переплюнула Каменских неимоверной красотой, снимок облетел сеть: «Лучшая!»
Вылитая Лолита: новая теща Цекало поразила сходством с его экс-супругой Милявской, фото
Мамы Каменских, Джамалы, Лорак и других звезд удивили внешностью, редкие фото: настоящий пример
Подросшая дочь главной красавицы "Великолепного века" потрясла внешностью: "Даже лучше мамы"
Примечательно, что жена Ступки позировала, вероятно, на кухонном столе рядом с мойкой.
"Я сегодня на домашнем 🏡 Расскажите как трафик, нагрузка, загрузка, что работает, что делаете?", - подписала она фото.
За час фото собрало более 1000 просмотров и немного комментариев в виде смайликов.
Стоит отметить, что сейчас на Логунову подписаны 106 тысяч человек.
Известно - супруга Ступки вступает за правильное питание и здоровый образ жизни.
Напомним, Полина Логунова позировала в латексных ботинках и крохотном белье, демонстрируя безупречную фигуру.
В руках звезда держит две половинки грейфрута, томно смотря в камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
Ранее сообщалось, что Полина Логунова предстала в прозрачном боди, под которым, не было лифчика. Телеведущая предусмотрительно прикрыла прелести рукой. На талии красотки - пояс для чулков, от которого тянутся застежки.
Полина стояла на высоких каблуках синих ботфортов, из которых выглядывали чулки.
Напомним также, что Полина Логунова нарядилась в боди леопардовой расцветки и позировала возле забора. При этом девушка задрала голову так, что густые волосы едва касались ее ягодиц.
Напомним, обнаженная жена Ступки выставила напоказ все свои прелести: «Вот это формы!»
Также Politeka писала, горячая жена Ступки в прозрачном наряде застыла в непристойной позе: «Хочешь…»
А еще Politeka сообщала, дерзкая жена Ступки эффектно раздвинула ноги в нижнем белье: "С каждым разом вкуснее"