Украинская модель и телеведущая Полина Логунова, которая является женой актера Дмитрия Ступки, предстала в жарком образе

Красотка опубликовала горячий кадр, выставив напоказ свои невероятные формы, сообщает Politeka.net.

На снимке Полина предстала в прозрачном боди. Грудь модель предусмотрительно скрыла.

Сверху боди были прозрачные ремешки, которые подчеркнули стройность талии и ножек: "Божественное тело".

Телеведущая распустила длинные волосы и закрыла глаза, откусывая пирожное.

Примечательно, что жена Ступки позировала, вероятно, на кухонном столе рядом с мойкой.

"Я сегодня на домашнем 🏡 Расскажите как трафик, нагрузка, загрузка, что работает, что делаете?", - подписала она фото.

За час фото собрало более 1000 просмотров и немного комментариев в виде смайликов.

Стоит отметить, что сейчас на Логунову подписаны 106 тысяч человек.

Известно - супруга Ступки вступает за правильное питание и здоровый образ жизни.

Напомним, Полина Логунова позировала в латексных ботинках и крохотном белье, демонстрируя безупречную фигуру.

В руках звезда держит две половинки грейфрута, томно смотря в камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Ранее сообщалось, что Полина Логунова предстала в прозрачном боди, под которым, не было лифчика. Телеведущая предусмотрительно прикрыла прелести рукой. На талии красотки - пояс для чулков, от которого тянутся застежки.

Полина стояла на высоких каблуках синих ботфортов, из которых выглядывали чулки.

Напомним также, что Полина Логунова нарядилась в боди леопардовой расцветки и позировала возле забора. При этом девушка задрала голову так, что густые волосы едва касались ее ягодиц.

Напомним, обнаженная жена Ступки выставила напоказ все свои прелести: «Вот это формы!»

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