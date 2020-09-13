Украинская модель Полина Логунова, которая является женой актера Дмитрия Ступки, покорила поклонников идеальной фигурой, показавшись в наряде без штанов
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
« Хочу заметить, что все марафоны …не против людей употребляющих животный белок, потому, что это выбор каждого, осознанный и взрослый, но есть миф, что если ты спортсмен - без мяса никак, это я развею ниже», - говорится в сообщении.
Дальше Логунова рассказывает свое мнение о том, почему вегетарианцы все-таки могут заниматься спортом, а также какие продукты им нужны для набора мышечной массы.
Пост красотка сопровождала снимком, где она позирует в наряде без штанов, эффектно демонстрируя аппетитные изгибы. Дополняли образ знаменитости красивые серьги, макияж и прическа.
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Поклонники Логуновой активно лайкали снимок, но комментировать его не спешили.
Как сообщалось ранее, модель и инстадива Полина Логунова, жена украинского актера Дмитрия Ступки, предстала немного в необычном образе.
Красотка часто хвастается своим стройным телом в Инстаграм. Звезда получает массу комплиментов, благодаря своим образам.
Напомним, что эффектная жена Ступки нарядилась в прозрачное боди и залезла на кухонный стол: "Божественное тело".
Также Politeka писала, что горячая Полина Логунова призналась, как заполучила аппетитные формы: "Если похудею до 50 кг, то...".
А еще Politeka сообщала, что Полина Логунова пикантно оголилась и взбудоражила дерзкой позой: ни капли скромности.