Украинская модель Полина Логунова, которая является женой актера Дмитрия Ступки, покорила поклонников идеальной фигурой, показавшись в наряде без штанов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

« Хочу заметить, что все марафоны …не против людей употребляющих животный белок, потому, что это выбор каждого, осознанный и взрослый, но есть миф, что если ты спортсмен - без мяса никак, это я развею ниже», - говорится в сообщении.

Дальше Логунова рассказывает свое мнение о том, почему вегетарианцы все-таки могут заниматься спортом, а также какие продукты им нужны для набора мышечной массы.

Пост красотка сопровождала снимком, где она позирует в наряде без штанов, эффектно демонстрируя аппетитные изгибы. Дополняли образ знаменитости красивые серьги, макияж и прическа.

Поклонники Логуновой активно лайкали снимок, но комментировать его не спешили.

Как сообщалось ранее, модель и инстадива Полина Логунова, жена украинского актера Дмитрия Ступки, предстала немного в необычном образе.

Красотка часто хвастается своим стройным телом в Инстаграм. Звезда получает массу комплиментов, благодаря своим образам.

Напомним, что эффектная жена Ступки нарядилась в прозрачное боди и залезла на кухонный стол: "Божественное тело".

Также Politeka писала, что горячая Полина Логунова призналась, как заполучила аппетитные формы: "Если похудею до 50 кг, то...".

А еще Politeka сообщала, что Полина Логунова пикантно оголилась и взбудоражила дерзкой позой: ни капли скромности.