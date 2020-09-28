Украинская модель Полина Логунова, которая является женой актера Дмитрия Ступки, похвасталась формами в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Роди ребенка и никогда больше не спи дольше 7 утра, какое счастье. Всегда про это мечтала», – говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Логунова позирует в одном белье перед зеркалом, выставив эффектную фигуру во весь рост. Однако поклонники не могли что-либо сказать, поскольку кадр знаменитость выбросила у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, модель и инстадива Полина Логунова покорила поклонников идеальной фигурой, показавшись в наряде без штанов

Дальше Логунова рассказывает свое мнение о том, почему вегетарианцы все-таки могут заниматься спортом, а также какие продукты им нужны для набора мышечной массы.

Пост красотка сопровождала снимком, где она позирует в наряде без штанов, эффектно демонстрируя аппетитные изгибы. Дополняли образ знаменитости красивые серьги, макияж и прическа.

Поклонники Логуновой активно лайкали снимок, но комментировать его не спешили.

Напомним, что эффектная жена Ступки нарядилась в прозрачное боди и залезла на кухонный стол: "Божественное тело".

Также Politeka писала, что горячая Полина Логунова призналась, как заполучила аппетитные формы: "Если похудею до 50 кг, то...".

А еще Politeka сообщала, что Полина Логунова пикантно оголилась и взбудоражила дерзкой позой: ни капли скромности.