Модель Кендіс Свейнпол, яка є ангелом бренду Victoria's Secret, похвалилася фігурою під час вагітності

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Це було на третьому місяці вагітності», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Свенйпол позує в облягаючому купальнику, застигши в красивій позі на сонці. Очі при цьому красуня прикрила, ефектно поправляючи зачіску рукою.

Уточнимо, що знімок є архівним – Свейнпол вказала, що він був зроблений в грудні 2017-го. Однак місце відпочинку розкривати не стала. А її шанувальники не могли висловитися, оскільки знаменитість поділилася кадром в сторіс.

До цього ми розповідали, що зірка Victoria's Secret Кендіс Свейнпол похвалилася ідеальною фігурою, розкривши піджак, який одягла на голе тіло

Так, на першому знімку Свейнпол позує в одному піджаку на голе тіло і штанях. Сам наряд знаменитість вирішила розстебнути, прикривши пікантні місця за допомогою волосся. В руках красуня тримає шарф.

На іншому знімку красуня позує вже в крихітному вбранні, який мінімально прикриває її розкішні принади. Модель застигла напівсидячи, ефектно оголивши розкішні місця.

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