Популярная модель Кэндис Свейнпол, которая стала бывшим ангелом бренда Victoria’s Secret, засветила самое сокровенное в шелковом платье

Модель обладает стройной фигурой, благодаря которой часто участвует в различных съемках, передает Politeka.net.

Так, красотка опубликовала несколько черно-белых фото, продемонстрировав точеную фигуру без белья. Звезда натянула на обнаженное тело платье из тонкого шелка, которое обтянуло формы. При этом нельзя не обратить внимание на самые интимные детали, торчащие из ткани.

Наряд подчеркнул тонкую талию и красивые бедра. Длина платья не дала полюбоваться стройными ножками знаменитости. Силуэт получился очень тонким и изящным.

Модель всячески изгибалась на камеру, ее распущенные волосы будто развеивал ветер.

"Жизнь - это баланс отдыха и активности. Сезон весов приближается к нам", - написала модель.

За 13 часов пост собрал более 150 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что красотка светится и выглядит невероятно.

Напомним, Кэндис Свейнпол опубликовала страстное видео, на котором танцевала очень горячий танец. Она была в трусиках и белой футболке, под которую не стала надевать белье. Модель медленно двигалась под песню Билли Айлиш.

«Сходя с ума, вы пришли в себя. Алан Уоттс», - подписала видео модель.

Ранее сообщалось, что Кэндис Свейнпол одела светлые джинсы и голубую рубашку. На голове девушки - вязаная шапка. Модель дурачилась и изображала различные фигуры на песке. А на одном из фото она расстегнула рубашку, засветив живот и часть груди.

Напомним, что Кэндис Свейнпол оголилась ради пикантных кадров: «Настоящая тигрица».

Как сообщала Politeka, Кэндис Свейнпол сняла купальник и показала безупречное тело: "Совсем не стыдно".

Также Politeka писала, что Кэндис Свейнпол выпятила на камеру свои главные "сладости": "без белья еще лучше".