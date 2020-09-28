Вот это красота

Модель Кэндис Свейнпол, которая является ангелом бренда Victoria’s Secret, похвасталась фигурой во время беременности

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Это было на третьем месяце беременности», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Свенйпол позирует в облегающем купальнике, застыв в красивой позе на солнце. Глаза при этом красотка прикрыла, эффектно поправляя прическу рукой.

Уточним, что снимок является архивным – Свейнпол указала, что он был сделан в декабре 2017-го. Однако место отдыха раскрывать не стала. А ее поклонники не могли высказаться, поскольку знаменитость поделилась кадром в Сторис.

До этого мы рассказывали, что звезда Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол похвасталась идеальной фигурой, распахнув пиджак, который надела на голое тело

Так, на первом снимке Свейнпол позирует в одном пиджаке на голое тело и штанах. Сам наряд знаменитость решила расстегнуть, прикрыв пикантные места при помощи волос. В руках красотка держит шарф.

На другом снимке красотка позирует уже в крохотном наряде, который минимально прикрывает ее роскошные прелести. Модель застыла полусидя, эффектно обнажив роскошные места.

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