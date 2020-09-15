Есть, на что посмотреть

Популярная модель Кэндис Свейнпол, которая является бывшим ангелом бренда Victoria’s Secret, восхитила фигурой в нижнем белье

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала страстное видео, на котором танцевала очень горячий танец. Она была в трусиках и белой футболке, под которую не стала надевать белье. Модель медленно двигалась под песню Билли Айлиш, сводя с ума своих поклонников.

Стоит отметить, что красотка сверкнула своей аппетитной «пятой точкой» и соблазнительными изгибами идеального тела.

«Сходя с ума, вы пришли в себя. Алан Уоттс», - подписала видео модель.

За полдня видео 31-летней красотки посмотрели более 60 тысяч раз. В комментариях звезде оставили массу приятных слов.

«Уникальная», «Тебе не нужно было меня так убивать», «Что это за эффект?», «Потрясающее зрелище», «эта песня меня волнует, но твоя красота скрывает это», «Прими меня, Кэндис, пожалуйста ты самая светлая женщина в мире», «Красивая женщина, мой кумир, когда я был моложе. Все еще смотрю на тебя», «Ты настроение и вдохновение», «Что за песня на заднем плане?», «Это целое настроение», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кэндис Свейнпол показала свою идеальную фигурку в тесном мини-топе.

Напомним, что аппетитная Кэндис Свейнпол приняла жаркую позу на дереве: "Смелая красотка".

Как сообщала Politeka, Кэндис Свейнпол блеснула своими "золотыми шарами" в неожиданном виде: "Такая бестия".

Также Politeka писала, что обнаженная Кэндис Свейнпол показала, как выглядит совершенство: «Наслаждение…».