Модель и звезда Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол похвасталась идеальной фигурой, распахнув пиджак, который надела на голое тело

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на первом снимке Свейнпол позирует в одном пиджаке на голое тело и штанах. Сам наряд знаменитость решила расстегнуть, прикрыв пикантные места при помощи волос. В руках красотка держит шарф.

На другом снимке красотка позирует уже в крохотном наряде, который минимально прикрывает ее роскошные прелести. Модель застыла полусидя, эффектно обнажив роскошные места.

«Фантастическая», «богиня!», «божественные формы», «королева», «самая красивая девочка в мире», «боже, как это красиво», «жгучая малышка», «идеальное тело, хороша до невозможности», - пишут ее поклонники.

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На фото красотка показалась в черном платье, которое оказалось довольно коротким. Модель соблазнительно легла, выставив ножки вперед, демонстрируя их совершенство. Волосы у Кэндис были распущены. Звезда закрыла глаза от удовольствия, делая фотографию максимально жаркой.

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