Известная модель Кэндис Свейнпол, звезда Victoria’s Secret, показала себя и рассказала об идеальной съемке

На фото Кэндис позировала совсем без одежды и белья. Красотка соблазнительно выгнулась, демонстрируя свою фигуру среди деревьев. Свейнпол оставила волосы распущенными и повернулась боком, чтобы ничего не засветить. Модель, скорее всего, для съемки отправилась в тропический лес, на фоне можно увидеть много экзотической растительности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Есть много красивых фотографий, сделанных на протяжении всей модной карьеры, но я считаю, что именно эта передала мою сущность ... это всегда будет одна из моих любимых фотографий, на которые стоит оглядываться. @ russelljames С днём рождения! Скучаю по тебе энергии и хороших вибраций. И скачет по лесу, как фея", - написала девушка под фото.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Великая Богиня", "Удивительное фото", "Стронг ее не описывает", "Мой ангел", "Дикая и мягкая", "Королева", "Чертовски соблазнительно, ты настоящий ангел".

Сообщалось, что популярная модель Кэндис Свейнпол, которая стала бывшим ангелом бренда Victoria’s Secret, появилась в провокационном образе.

Идеальная Кэндис предстала абсолютно обнаженной, выставив напоказ свою упругую ягодицу, вторая - была прикрыта кончиком одеяла.

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