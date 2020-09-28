У стінах українського парламенту вирішили скасувати штраф для громадян за виробництво самогону
Про це повідомляє Politeka з посиланням сторінку законопроекту № 4153 на сайті Верховної Ради.
Так, документ пропонує виключити з Кодексу України Про адміністративні правопорушення статті 177 і 176, які передбачають штрафні санкції за виготовлення і зберігання самогону та інших міцних алкогольних напоїв в домашніх умовах.
Також документ пропонує внести зміни до чинного закону «Про державне регулювання виробництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального» та Податкового кодексу України.
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"Враховуючи передбачену санкцію у вигляді штрафу в розмірі від 17 до 85 гривень, а також у зв'язку з труднощами в доказі наявності складу правопорушення, пропонується виключити зазначене Положення», - йдеться в пояснювальній записці законопроекту.
До цього ми розповідали, що українців чекає за порушення одного з правил ПДР - розмова телефоном за кермом автомобіля карається штрафами.
При фіксації порушення інспектор виносить постанову на місці зупинки. У такому випадку водієві доведеться сплатити штраф у розмірі 425 гривень.
Нагадавши, українці почнуть отримувати документи нового зразка, що зміниться: «вже з 2021 року...».
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