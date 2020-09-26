В Украине собираются бороться с нелегальными перевозчиками
В последнее время Министерство инфраструктуры часто выступает с новыми предложениями, которые очень быстро вводятся в действие.
Не так давно появилась инициатива провести реформу рынка такси, пишет издание
Как рассказала изданию старший юрист команды поддержки реформ Министерства инфраструктуры Ольга Глухова, разработанный законопроект направлен на легализацию рынка.
Она отметила, что среди нововведений соответствующего законопроекта — наличие патента у перевозчиков.
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“Мы предлагаем отойти от лицензирования, однако вводим другой документ — патент, который, при условии соблюдения всех требований, будет позволять прозрачно работать и получать „белый“ доход. Стоимость такого патента устанавливается законопроектом. Например, годовой будет стоить 1 минимальную заработную плату, установленную на 1 января. Представьте, сколько на сегодня нелегальных перевозчиков, — их сотни тысяч, и какую сумму сможет получить бюджет, если хотя бы часть таких „таксистов“ начнет работать в легальном поле”, — рассказала юрист.
Специалист также обратила внимание, что тех, кто продолжит работать «по черному», ждет такой механизм контроля, как “контрольная закупка” и штрафы.
«Реформа такси предусматривает также обязательный технический осмотр авто и соблюдение требований страхования», - отметила юрист.
Кроме того, по словам Глуховой, законопроектом предлагается создать два открытых реестра, с помощью которых любой, в том числе пассажир, будет иметь возможность проверить легальность перевозчика и провайдера информационных услуг.
“Кстати, все легальные на сегодня перевозчики, будут внесены в соответствующий реестр автоматически”, – добавила она.
Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель такси отказался надеть маску и высадил пассажирку, которая потребовала от него соблюдения требований Минздрава.
Этой пассажиркой оказалась первый замглавы Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, нардеп Ольга Червакова, рассказавшая о сложившейся ситуации на своей страничке в соцсетях.
По ее словам, водитель, заявил отказался надевать маску, остановил машину и высадил пассажирку.
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