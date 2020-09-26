В Украине собираются бороться с нелегальными перевозчиками

В последнее время Министерство инфраструктуры часто выступает с новыми предложениями, которые очень быстро вводятся в действие.

Не так давно появилась инициатива провести реформу рынка такси, пишет издание УНН .

Как рассказала изданию старший юрист команды поддержки реформ Министерства инфраструктуры Ольга Глухова, разработанный законопроект направлен на легализацию рынка.

Она отметила, что среди нововведений соответствующего законопроекта — наличие патента у перевозчиков.

“Мы предлагаем отойти от лицензирования, однако вводим другой документ — патент, который, при условии соблюдения всех требований, будет позволять прозрачно работать и получать „белый“ доход. Стоимость такого патента устанавливается законопроектом. Например, годовой будет стоить 1 минимальную заработную плату, установленную на 1 января. Представьте, сколько на сегодня нелегальных перевозчиков, — их сотни тысяч, и какую сумму сможет получить бюджет, если хотя бы часть таких „таксистов“ начнет работать в легальном поле”, — рассказала юрист.

Специалист также обратила внимание, что тех, кто продолжит работать «по черному», ждет такой механизм контроля, как “контрольная закупка” и штрафы.

«Реформа такси предусматривает также обязательный технический осмотр авто и соблюдение требований страхования», - отметила юрист.

Кроме того, по словам Глуховой, законопроектом предлагается создать два открытых реестра, с помощью которых любой, в том числе пассажир, будет иметь возможность проверить легальность перевозчика и провайдера информационных услуг.

“Кстати, все легальные на сегодня перевозчики, будут внесены в соответствующий реестр автоматически”, – добавила она.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель такси отказался надеть маску и высадил пассажирку, которая потребовала от него соблюдения требований Минздрава.

Этой пассажиркой оказалась первый замглавы Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, нардеп Ольга Червакова, рассказавшая о сложившейся ситуации на своей страничке в соцсетях.

По ее словам, водитель, заявил отказался надевать маску, остановил машину и высадил пассажирку.

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