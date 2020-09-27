Украинцам напомнили, какое наказание их ждет за нарушение одного из правил ПДД

Так, ресурс Дорожный адвокат напомнил украинцам о том, что разговор по телефону за рулем автомобиля карается штрафами.

При фиксации нарушения инспектор выносит постановление на месте остановки. В таком случае водителю придется оплатить штраф в размере 425 гривен.

При этом, если из-за того, что водитель разговаривал по телефону, другие участники движения были вынуждены изменить скорость, направление езды или принять другие меры безопасности, то штраф может вырасти до 680 гривен или лишения прав на срок от 6 месяцев до года.

В случае такого нарушения инспектор составляет протокол, который передается в суд. Кроме того, водительские права временно изымаются до решения суда. На это время водителю получит временный талон на право управления.

Штраф за такое нарушение могут признать незаконным, если инспектор не провел рассмотрение дела согласно регламенту или не составил протокол с учетом всех нюансов процедуры.

Отметим, что разговор по телефону за рулем машины представляет серьезную опасность не только для самого водителя, но и для других участников движения. Еще большую опасность представляет отправка сообщений, ведь тогда водитель вообще не может сконцентрироваться на дороге.

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