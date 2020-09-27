Украинские водители начнут получать права и техпаспорт нового образца

Все водительские удостоверения и документы на транспортное средство в Украине отныне будут содержать дополнительную информацию о владельцах.

В частности, портал Auto.bigmir.net сообщает, что среди этой информации будет указываться группа крови водителя, а также резус-фактор. Также в документы добавят графу, где водитель сможет указать, согласен он или нет на посмертное донорство.

При этом отмечается, что внесение этой информации в документы будет добровольным, а не обязательным. Водитель сможет обновить данные или изменить свое решение по донорству, для чего ему нужно будет обратиться в сервисный центр МВД.

Также в техпаспортах появится графа об экологии, где будет указано, насколько экологичным является данное транспортное средство.

Документы нового образца вступят в силу уже с марта 2021 года.

В правительстве уточнили, что на сегодняшний день в Украине фиксируется крайне высокий уровень смертности на дорогах, а органы жертв ДТП могли бы спасти жизни многим людям. Отмечается, что подобная практика донорства распространена во многих странах.

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