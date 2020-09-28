Это надо знать

В стенах украинского парламента решили отменить штрафы для граждан за производство самогона

Об этом сообщает Politeka со ссылкой страницу законопроекта №4153 на сайте Верховной Рады.

Так, документ предлагает исключить из Кодекса Украины об административных правонарушений статьи 177 и 176, которые предусматривают штрафные санкции за изготовление и хранение самогона и других крепких алкогольных напитков в домашних условиях.

Также документ предлагает внести изменения в действующий закон «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего» и Налоговый кодекс Украины.

«Учитывая предусмотренную санкцию в виде штрафа в размере от 17 до 85 гривен, а также в связи с трудностями в доказательстве наличия состава правонарушения, предлагается исключить указанное положение», - говорится в пояснительной записке законопроекта.

До этого мы рассказывали, что украинцев ждет за нарушение одного из правил ПДД - разговор по телефону за рулем автомобиля карается штрафами.

При фиксации нарушения инспектор выносит постановление на месте остановки. В таком случае водителю придется оплатить штраф в размере 425 гривен.

Напомним, украинцы начнут получать документы нового образца, что изменится: «уже с 2021 года…».

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Также Politeka писала, что Рада взвинтила штрафы, суммы вырастут до 51 тысяч гривен: за что украинцам придется расплачиваться.