Дочка хворий на рак Анастасії Заворотнюк похвалилася розкішною фігурою, влаштувавши фотосесію на тлі квітів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Що вам сьогодні снилося? Розкажіть», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Заворотнюк позує в шкіряній курточці, джинсах і кросівках. Доповнювали образ знаменитості практично невидимий макіяж і красиві сережки.

"Чарівна, яскрава, шикарна❤️ чесно, не пам'ятаю що снилося сьогодні😍 яскравого дня і відмінного настрою«,» троянда серед троянд«," Ну ви як завжди прекрасна. Не перестаю вами захоплюватися 🤍 люблю вас 😊 гарного настрою", " Хочу спробувати написати перший свій сценарій для вистави. Не знаю що вийде але цікаво", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк знає, як дивувати своїх шанувальників. Свіжа публікація з'явилася в особистому мікроблозі Анни Заворотнюк.

Так, російська зірка вирішила заінтригувати своїх шанувальників, опублікувавши яскраве фото в Instagram.

На знімку Анна Заворотнюк сидить на дивані, склавши нога на ногу. Для ефектного кадру вона одягла плащ кремового кольору і зважилася на спокусливий макіяж.

Нагадавши, дочка хворої на рак Заворотнюк убила несподіваним чином в міні.

Як повідомляла Politeka, дочка Заворотнюк похвалилася мініатюрною талією і показала, чим себе догоджає перед холодами.

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