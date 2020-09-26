Дочка больной раком Анастасии Заворотнюк знает, как удивлять своих поклонников

Об этом пишет Politeka.net.

Свежая публикация появилась в личном микроблоге Анны Заворотнюк.

Так, российская звезда решила заинтриговать своих поклонников, опубликовав яркое фото в Instagram.

На снимке Анна Заворотнюк сидит на диване, сложа нога на ногу. Для эффектного кадра она надела плащ кремового цвета и решилась на соблазнительный макияж.

"Коты, завтра выкладывать видео с голливудским мейком?", - подписала дочь больной раком Анастасии Заворотнюк новую публикацию в своем Instagram.

Пользователи мгновенно отреагировали на свежий снимок и засыпали ее восторженными комментариями.

"Конечно, очень ждем", "Конечно Анют. Мы очень ждем. Отличного настроения", "Оригинально, стильно, красиво!", "Конечно. Ты ещё спрашиваешь?! Буду ждать)", "Дааа, ура!", "Ну естественно", "Конечно выкладывать", "Да, да, да, мы очень ждём. Хорошего настроения вам", "Конечно выкладывать, Аня! Ждём", "Ждём хороших новостей, ждём кусочек маминой информации, а одна реклама и посты о рекламе, разочарование", - написали они под публикацией.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк сразила неожиданным образом в мини.

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