Модель перевершила сама себе

Бразильська модель Келлі Гейл з Victoria's Secret похвалилася розкішною фігурою на відпочинку в сауні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Швеція", - коротко підписаний знімок.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Гейл позує абсолютно без білизни, вилазячи при цьому з води. Поруч з красунею можна помітити білизну, а позаду неї – річку з лісом.

«Без білизни краще, правильно», «знову зламала інтернет», «богиня, довела мене до екстазу», «гаряча бамбіна», «як на рахунок повернутися?», «виглядаєш біса се * суально», «вау, до чого ж ти хороша», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що відома модель Келлі Гейл показала свою витончену фігуру в досить сміливому образі.

Келлі позувала спиною до камери, знімаючи футболку на вулиці. Під одягом не виявилося нижньої білизни, про що свідчить Гола рівна спинка.

"Розпусниця" злегка вигнулася, при цьому її сідниці трохи виставилися в камеру. Модель натягнула на себе крихітні мереживні трусики. Завдяки формі бікіні, можна було вдосталь намилуватися красивими пружними сідницями знаменитості.

Нагадавши, Келлі Гейл з Victoria's Secret вбралася в екстремальне міні для гри в теніс:"шикарна дитинко".

Як повідомляла Politeka, волога Келлі Гейл з Victoria's Secret в міні-бікіні вразила нескінченними ногами.

Також Politeka писала, що Келлі Гейл з Victoria's Secret в прозорому бікіні показала найпотаємніше.