Ангел Vicrotia’s Secret бразильского происхождения Келли Гейл показала невероятную фигуру в купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, красотка позирует перед зеркалом, эффектно изогнувшись в «невидимом» купальнике. При этом красотка засунула палец в штаны, элегантно их приспустив. Благодаря этому в кадр попала удивительная талия знаменитости.
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На руке у Гейл можно заметить специальный корсет для кисти, который говорит о том, что модель недавно повредила руку.
Однако задать какие-либо вопросы ее поклонники не могли – красотка поделилась кадрами у себя в Сторис.
До этого мы рассказывали, что известная модель Келли Гейл показала свою точеную фигуру в довольно смелом образе.
Келли позировала спиной к камере, снимая футболку на улице. Под одеждой не оказалось нижнего белья, о чем свидетельствует голая ровная спинка.
"Распутница" слегка выгнулась, при этом ее ягодицы немного выставились в камеру. Модель натянула на себя крохотные кружевные трусики. Благодаря форме бикини, можно было вдоволь налюбоваться красивыми упругими ягодицами знаменитости.
Напомним, Келли Гейл из Victoria's Secret нарядилась в экстремальное мини для игры в теннис: "Шикарная детка".
Как сообщала Politeka, влажная Келли Гейл из Victoria's Secret в мини-бикини поразила бесконечными ногами.
Также Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria's Secret в прозрачном бикини показала самое сокровенное.